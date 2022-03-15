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Spor

Antalyaspor, Giresunspor maçına hazırlanıyor

FT Antalyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.

IHA15 Mart 2022 Salı 17:39 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 17:39
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Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden FT Antalyaspor'da yüzler gülüyor. Son 7 haftada iyi bir çıkış yakalayan kırmızı-beyazlılar ayağının tozuyla, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sahasında karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde toplanan takım iki gruba ayrıldı. Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan futbolcular fitness salonunda yenileme antrenmanı yaparken diğer futbolcular sahada çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan sahadaki antrenman eğitsel oyun ile devam etti. Güney ekibi, pas çalışmasının ardından dar alan oyunu ile antrenmanı tamamladı. Antalyaspor, yarın bir günlük iznin ardından hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.

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