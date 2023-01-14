Antalyaspor - Giresunspor maçından galip çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Bitexen Giresunspor arasında oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
4. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Doğukan Sinik, ceza yayı içinden uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
16. dakikada Larsson'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Doğukan Sinik'in içeriye doldurduğu ve kaleye yönelen topu kaleci tokatladı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
23. dakikada Fernando'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Larsson'un şutunda top üstten auta gitti.
32. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan pasında ceza alanı içinde topla buluşan Larsson'un sert şutu kalenin üzerinden auta çıktı.
35. dakikada gelişen Bitexen Giresunspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Alper Uludağ'ın sert şutunda, top üstten auta çıktı.
40. dakikada kaleci Alperen Uysal'ın hatalı pasında ceza sahası dışında topu kapan Borja Sainz, ceza sahasına girerek kalecinin solundan topu filelerle buluşturdu. 1-1
44. dakikada Kuwas'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
47. dakikada Fernando'nun sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Adriano meşin yuvarlığı arka tarafa yönlendirdi. Burada topla buluşan Veysel Sarı'nın diziyle vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta gitti.
58. dakikada Luiz Adriano'nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nakajima'nın set şutunu kaleci kornere çeldi.
59. dakikada Fernando'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
60. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Larsson'un pasında topla buluşan Luiz Adriano'nun vuruşu uzak kale direği dibinden ağlara gitti. 2-1
61. dakikada Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmada 10 kişi kaldı. Orta sahada Fernando ile Sergio arasındaki ikili mücadele sırasında Sergio yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Fernando'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
79. dakikada sol kanattan Alper Uludağ'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Bajic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
88. dakikada gelişen atakta ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Bajic'in yerden vuruşunda, top kaleci Alperen Uysal'da kaldı.
90+1. dakikada Nakajima'nın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Soner Aydoğdu'nun gelişine vuruşunda kaleci iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç
Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı (Dk. 83 Kudryashov), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Ufuk Akyol, Fernando, Sinan Gümüş (Dk. 67 Soner Aydoğdu), Larsson (Dk. 67 Cemali Sertel), Doğukan Sinik (Dk. 57 Nakajima), Luiz Adriano (Dk. 83 Mehmedi)
Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Campuzano (Dk. 78 Görkem Sağlam), Mejia, Sergio, Borja Sainz, Kuwas (Dk. 55 Savicevic), Bajic
Goller: Dk. 4 Doğukan Sinik, Dk. 59 Luiz Adriano (Antalyaspor), Dk. 40 Borja Sainz, Dk. 79 Bajic (Bitexen Giresunspor)
Kırmızı kart: Dk. 61 Fernando (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 82 Cemali Sertel, Dk. 90+9 Ufuk Akyol, Dk. 90+13 Kudryashov (Antalyaspor) Dk. 90+8 Savicevic, Dk. 90+9 Alper Uludağ, Dk. 90+13 Mejia, Dk. 90+13 Arias (Bitexen Giresunspor)