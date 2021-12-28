Antalyaspor, Giresunspor'u 2-1 yenerek son 16'ya adını yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fraport TAV Antalyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Antalyaspor, 27. dakikada Houssam Ghacha ile öne geçti.
1-0 biten ilk yarının ardından Giresunspor, 56. dakikada Umut Nayır ile skoru eşitledi. Antalyaspor, 87. dakikada Naldo'nun golüyle öne geçti ve turladı.
Fraport TAV Antalyaspor, bu sonuçla birlikte adını Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 takım arasına yazdırdı.
Giresunspor'un kupa macerası ise 5. turda sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
27. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin sağ kanattan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Ghacha, kaleci Onurcan Piri'nin solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada Giresun temsilcisi skora eşitlik getirdi. Flavio'nun pasıyla topla buluşan Umut Nayir, ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşla kaleci Diogo'nun sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
87. dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasında yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp filelere gitti: 2-1
Fraport TAV Antalyaspor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.
STAT: Antalya
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Cemil Tunç
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Diogo, Eren Albayrak, Kudriashov, Bahadır Öztürk (Dk. 70 Güray Vural), Bünyamin Balcı, Andrea Poli, Ghacha, Milosevic (Dk. 70 Naldo), Fredy (Dk. 90 Hakan Özmert), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 59 Doğukan Sinik), Wright (Dk. 60 Crivelli)
GZT GİRESUNSPOR: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Fatih Yılmaz (Dk. 46 Zeki Yavru), Douglas (Dk. 83 Diarra), Pelupessy, Flavio, Champness (Dk. 62 Süleymanov), Çekdar Orhan (Dk. 62 İbrahim Balde), Serginho (Dk. 83 Perez), Umut Nayir
GOLLER: Dk. 27 Ghacha, Dk. 87 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 56 Umut Nayir (GZT Giresunspor)
SARI KARTLAR: Dk. 41 Fatih Yılmaz, Dk. 70 Serginho, Dk. 90+2 Perez ve Süleymanov (GZT Giresunspor)