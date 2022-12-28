Antalyaspor gole ve galibiyete hasret kaldı

Ligin 11. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1, 12. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-0, 13. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü iç sahada 4-2 yenerek üç maçlık galibiyet serisi elde eden kırmızı-beyazlılarda, Dünya Kupası arasından sonra üst üste yaşanan iki mağlubiyet moral bozdu.

Ligin 15. haftasında 23 Aralık Cuma günü ağırladığı MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, 16. haftada dün konuk olduğu Medipol Başakşehir'e aynı skorla kaybederek 16 puanda kaldı.

Oynadığı 14 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor'un, 14. haftada Beşiktaş ile 13 Kasım'da deplasmanda oynayacağı mücadele, aynı gün Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle ertelenmişti.

Fraport TAV Antalyaspor, 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile 3 Ocak Salı günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.