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Spor

Antalyaspor gole ve galibiyete hasret kaldı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig'deki iki maçını da gol atamadan kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, galibiyet hasretini 17. haftaya taşıdı.

AA28 Aralık 2022 Çarşamba 10:46 - Güncelleme:
Antalyaspor gole ve galibiyete hasret kaldı
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Ligin 11. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1, 12. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-0, 13. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü iç sahada 4-2 yenerek üç maçlık galibiyet serisi elde eden kırmızı-beyazlılarda, Dünya Kupası arasından sonra üst üste yaşanan iki mağlubiyet moral bozdu.

Ligin 15. haftasında 23 Aralık Cuma günü ağırladığı MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, 16. haftada dün konuk olduğu Medipol Başakşehir'e aynı skorla kaybederek 16 puanda kaldı.

Oynadığı 14 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor'un, 14. haftada Beşiktaş ile 13 Kasım'da deplasmanda oynayacağı mücadele, aynı gün Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle ertelenmişti.

Fraport TAV Antalyaspor, 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile 3 Ocak Salı günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

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