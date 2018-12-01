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Antalyaspor, Göztepe'yi zorlansada yendi!

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Antalyaspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 14. hatfasında Antalyaspor, Göztepe'yi konuk etti.
 
Mücadeye iyi başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Etkili oyun sonucunda Antalyaspor 20. dakikada Serdar Özkan'ın ceza sahasından şutuyla 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk 45 dakikası da bu skorla sona erdi.
 
Karşılaşmanın ikinci yarısında karşılıklı ataklar olsa da başka gol sesi çıkmayınca sahadan galip ayrılan taraf Antalya ekibi oldu.
 
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 23'e yükseltirken Göztepe 18 puanda kaldı.

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