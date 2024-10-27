Antalyaspor haftalar sonra kazandı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk etti.

GAİN Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi, geriden gelerek 2-1 kazandı.

Alanyaspor'un golünü 25. dakikada Hwang Ui-jo kaydetti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller ise 62. dakikada Moussa Djenepo ve 75. dakikada Adolfo Gaich'ten geldi.

ALANYASPOR'DA KÖTÜ SERİ 3 MAÇA ÇIKTI

Ligde son iki maçını kaybeden Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor, bu yenilgiyle birlikte kötü seriyi 3'e çıkardı ve 9 puanda kaldı.

ANTALYASPOR'DA KABUS BİTTİ

Ligde çıktığı son 3 maçını da kaybeden Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor ise, bu galibiyetle birlikte kötü seriye son verdi ve 11 puana yükseldi.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Alanyaspor, deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Antalyaspor ise Samsunspor'a konuk olacak.