İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2022 Salı / 20 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,5434
  • EURO
    17,9784
  • ALTIN
    965.294
  • BIST100
    2501.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor, Haji Wright'ı kadrosuna kattı
Spor

Antalyaspor, Haji Wright'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, SnderjyskE'de forma giyen Haji Wright'ı kadrosuna kattı.

IHA19 Temmuz 2022 Salı 21:55 - Güncelleme:
ABONE OL

FT Antalyaspor, ABD'li milli oyuncu Haji Wright ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2021-2022 sezonunu kırmızı-beyazlı takımda kiralık olarak tamamlayan golcü futbolcu ve kulübü SnderjyskE ile her konuda anlaşma sağlandı. Haji Wright, resmi imzayı FTA Antalyaspor'un Almanya kampında attı ve hemen ardından FTA Antalyaspor ile birlikte ilk antrenmanına çıktı.

GEÇEN SEZON 15 GOL ATTI

2021-22 sezonunda FTA Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen golcü oyuncu Haji Wright kendisini 3 yıllığına FT Antalyaspor'a bağlayan imzayı attı. Geçtiğimiz sezon çıktığı Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarında 14, Türkiye Kupası karşılaşmalarında ise 1 gol olmak üzere toplamda 15 gol ve 3 asist yapan Haji Wright, 22'si ilk 11'de olmak üzere 32 Süper Lig maçında forma giydi ve bin 852 dakika kırmızı-beyaz forma ile mücadele etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.