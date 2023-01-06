Antalyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Hatayspor karşılaşması öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde son çalışmasını yaptı.

Sakatlıkları süren Alassane Ndao ve Houssam Ghacha ile hastalığı bulunan Christian Luyindama dışında kadrosunda eksiğin olmadığı Antalya temsilcisi, özel uçakla Hatay'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

Ligde oynadığı 15 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan toplayan ve 15. sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, galibiyet özlemine Hatay deplasmanında son vermek istiyor.

Yeni Hatay Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yasin Kol yönetecek.