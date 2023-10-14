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Spor

Antalyaspor, Hatayspor'u farklı mağlup etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile Hatayspor hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Antalyaspor'un ev sahipliğinde oynanan maçta Akdeniz ekibi, Hatayspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 21:42 - Güncelleme:
Antalyaspor, Hatayspor'u farklı mağlup etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, hazırlık maçında Atakaş Hatayspor'u 5-1 yendi.

Antalyaspor ile Hatayspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Atilla Vehbi Konuk Tesisleri Antalya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı.

Atakaş Hatayspor, 14. dakikada Görkem Sağlam'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. 17. dakikada Bahadır Öztürk, skora eşitliği getiren Antalyaspor, 26. dakikada Ömer Toprak'ın golüyle 2-1 öne geçti.

İkinci yarıda ataklarını sürdüren Antalyaspor, 52. dakikada Deni Milosevic'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kırmızı-beyazlılar, 88. dakikada Emre Uzun ile 4-1 üstünlüğü yakaladı.

Bitexen Antalyaspor, 90. dakikada Mustafa Erdilman'ın golüyle sahadan 5-1 üstünlükle ayrıldı.

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