Antalyaspor ile Erzurumspor yenişemedi
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor evinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.
Antalyaspor 11. dakikada Mevlüt Erdinç'in golüyle öne geçerken, BB Erzurumspor'a beraberliği 54. dakikada VAR incelemesi sonrasında gelen penaltıyı gole çeviren Sunu getirdi. Antalyaspor'un golcüsü Mevlüt Erdinç, son 3 maçta 4 gol atarak ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.
Bu sonucun ardından 5. sıra için mücadele eden Antalyaspor ligde 2 maç sonra puan kaybetti ve 42 puanda kaldı. Ligde kalma savaşı veren BB Erzurumspor ise yenilmezlik serisini 3 maça taşıdı ve 29 puana yükseldi.
Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor ise evinde Bursaspor'u konuk edecek.
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