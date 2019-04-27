Antalyaspor ile Erzurumspor yenişemedi

Antalyaspor 11. dakikada Mevlüt Erdinç'in golüyle öne geçerken, BB Erzurumspor'a beraberliği 54. dakikada VAR incelemesi sonrasında gelen penaltıyı gole çeviren Sunu getirdi. Antalyaspor'un golcüsü Mevlüt Erdinç, son 3 maçta 4 gol atarak ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.

Bu sonucun ardından 5. sıra için mücadele eden Antalyaspor ligde 2 maç sonra puan kaybetti ve 42 puanda kaldı. Ligde kalma savaşı veren BB Erzurumspor ise yenilmezlik serisini 3 maça taşıdı ve 29 puana yükseldi.

Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor ise evinde Bursaspor'u konuk edecek.