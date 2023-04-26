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Spor

Antalyaspor, Karagümrük'e konuk oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında Antalyaspor, Karagümrük'e konuk oluyor. Kırmızı-beyazlılar, mücadeleden 3 puan alarak deplasman galibiyeti hasretine son vermek istiyor.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 10:33 - Güncelleme:
Antalyaspor, Karagümrük'e konuk oluyor
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda yaşadığı üç puan hasretine 32. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla son vermek istiyor.

Ligde 31 hafta sonunda 13. sırada bulunan Akdeniz temsilcisi, topladığı 33 puanın 10'unu 2 galibiyet, 4 beraberlikle dış sahada elde etti. Deplasmanda 14 maçı geride bırakan Antalyaspor, dış sahada en az puan toplayan takımlar arasında bulunuyor.

Ligin 2. haftasında İstanbul'da HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yendikten sonra ikinci dış saha galibiyetini 12. haftada Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek alan kırmızı-beyazlılar, bu mücadeleden sonra oynadığı deplasman maçlarında 5 mağlubiyet, 4 beraberlik yaşadı.

Akdeniz ekibi, 14. haftada Beşiktaş'la 0-0, 18. haftada Atakaş Hatayspor'la 0-0, 28. haftada Arabam.com Konyaspor'la 1-1, 30. haftada İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı. Antalyaspor, 16. haftada Medipol Başakşehir'e 2-0, 20. haftada Galatasaray'a 2-1, 22. haftada Trabzonspor'a 2-0, 24. haftada Kasımpaşa'ya 3-1, 26. haftada Adana Demirspor'a 2-0 yenildi.

Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda üç puan hasretini, ligin 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçı kazanıp gidermeyi hedefliyor.

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