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Spor

Antalyaspor, Karagümrük'e misafir oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak.

AA28 Nisan 2023 Cuma 10:24 - Güncelleme:
Antalyaspor, Karagümrük'e misafir oluyor
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Bu sezon deplasmanda kolay maç kazanamayan Akdeniz ekibi, 31 hafta sonunda oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 33 puanla 13'üncü sırada yer aldı.

Geçen hafta iç sahada Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan ve dış sahada oynadığı karşılaşmalarda en son 12. haftada Sivas'tan 2-0'lık skorla üç puanla dönen kırmızı-beyazlılar, deplasmandaki üç puan hasretine Fatih Karagümrük maçıyla son vermek istiyor.

Antalyaspor, sezonun ilk yarısında VavaCars Fatih Karagümrük ile Antalya'da yaptığı maçı 4-2 kazanmıştı.

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