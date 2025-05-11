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Spor

Antalyaspor, Kayserispor deplasmanında

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor deplasmanda Kayserispor'un konuğu olacak.

AA11 Mayıs 2025 Pazar 09:46 - Güncelleme:
Antalyaspor, Kayserispor deplasmanında
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Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Onvo Antalyaspor'un 43 puanı bulunuyor.

Akdeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun, maçın kadrosunda yer alamayacak. Ramzi Safuri'nin durumu ise yarın netlik kazanacak.

Onvo Antalyaspor, sezonun ilk yarısındaki maçta Bellona Kayserispor'u 2-0 yenmişti.

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