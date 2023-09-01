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Spor

Antalyaspor, Kayserispor mesaisini tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'a konuk olacak Antalyaspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA1 Eylül 2023 Cuma 21:00 - Güncelleme:
Antalyaspor, Kayserispor mesaisini tamamladı
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Kayserispor karşılaşması öncesi son çalışmasını futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, çalışmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak ve hakem Yasin Kol'un yöneteceği Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor mücadelesi, yarın saat 21.45'te başlayacak.

Antalyaspor ligin ilk 3 haftasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 2 paun ile 16. sırada yer alıyor.

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