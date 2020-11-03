Antalyaspor: Kırmızı kart hastalığımız var

03 Kasım 2020 Salı 00:44 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 00:44

Fenerbahçe'ye yenildikleri için büyük bir üzüntü duyduklarını ifade eden Karabük, "Çok üzüntülüyüz. Bir maç kazanmak kaybetmek değil de 1 kişi daha kurtarılsa daha güzel olur. Antalyaspor olarak mücadele yönünden hiçbir eksik yok. Çok pozisyon verdik. Şunu da izah edelim. Fenerbahçe çok pozisyona girmiş olabilir ama futbolda savunma ve hücum var. İkinci devre hamleleri düşündük ama ikinci devredeki hamleler, kırmızı karttan sonra bozuldu." dedi.

"BUNA DA ÖNLEM ALMALIYIZ"



Antalyaspor'un kırmızı görme hastalığı olduğunu ifade eden Karabük, "Kırmızı kart hastalığımız var, buna dikkat etmemiz lazım. Rakibimiz dediğimiz takımlarla oynayacağız. Buna da önlem almalıyız. Sıkıntımız burada. Genç oyuncularımız da var. Sakat oyuncularımızın da olması nedeniyle Fenerbahçe'den kadro deriniği olarak daha gerideydik" şeklinde konuştu.