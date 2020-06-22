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Spor

Antalyaspor küme düşmemeyi garantiledi

Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor evinde Rizespor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Antalyaspor bu sonuçla ligde kalmayı başardı.

22 Haziran 2020 Pazartesi 23:17 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 23:17
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Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor evinde Rizespor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sinan Gümüş, 73. dakikada penaltıdan Jahovic ve 76. dakikada Erdan Adem Gülüm kaydetti. Rizespor'un tek sayısı ise 90+9. dakikada penaltıdan Skoda ile geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Antalyaspor 36 puana yükseldi ve 9. sırada yer aldı. Kümede kalma mücadelesindeki Rizespor ise son 4 maçta 3. yenilgisini aldı ve 28 puanda kaldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacakken, Rizespor evinde Denizlispor'u konuk edecek.

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