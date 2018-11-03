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Antalyaspor liderin sadece 1 puan gerisinde! Kasımpaşa: 1 Antalyaspor: 2

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor 1-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

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Antalyaspor'un gollerini 43. dakikada Diego ve 83. dakikada Souleymane Doukara penaltıdan kaydetti. Kasımpaşa'nın karşılaşmadaki tek golü ise 21. dakikada Veysel Sarı'dan geldi.

Bu sonuçla Antalyaspor 20 puana yükselirken Kasımpaşa 17 puanda kaldı.

Ligin 12. haftasında Antalyaspor, Akhisarspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Bursaspor deplasmanına konuk olacak.

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