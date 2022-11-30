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Spor

Antalyaspor, Maccabi Tel Aviv sınavını geçemedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada oynadığı hazırlık maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e 2-1 mağlup oldu.

DHA30 Kasım 2022 Çarşamba 17:09 - Güncelleme:
Antalyaspor, Maccabi Tel Aviv sınavını geçemedi
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Antalyaspor, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, bu kapsamda Antalya'da kamp yapan İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezinde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İki ekibin mücadelesinde ilk yarıyı İsrail temsilcisi Güray Vural'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya daha istekli başlayan Antalyaspor ise Admir Mehmedi'nin attığı golle maça dengeyi getirse de mücadelenin kalan dakikalarında Maccabi Tel Aviv, Gluh ile bir gol daha bularak sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı.

Antalyaspor, hazırlık kapsamında 7 Aralık Çarşamba günü saat 20.45'de İtalya Serie A'da lider durumda bulunan Napoli ile karşılaşacak.

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