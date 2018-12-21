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Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe pas ve pres çalıştı

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında 24 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşındaki Giresunspor maçının ilk 11'inde forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ısınma hareketleriyle başlayıp pas ve pres çalışmasıyla sürdürdüğü antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Ersun Yanal'a özel ziyaretçiler

Kağıthane Engelliler Merkezinin öğrencileri, İGDAŞ'ın organizasyonuyla teknik direktör Ersun Yanal'ı tesislerde ziyaret etti.

Yanal, fotoğraf çektirdiği öğrencilere isimlerinin yazılı olduğu formalar hediye etti.

Futbolculardan Berke Özer, Andre Ayew ve Yassine Benzia da öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Daha sonra öğrenciler sahaya çıktı ve kısa bir süre futbol oynadı.

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