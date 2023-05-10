İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2023 Çarşamba / 20 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5459
  • EURO
    21,4709
  • ALTIN
    1275.97
  • BIST100
    4494.48
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor, MKE Ankaragücü mesaisine başladı
Spor

Antalyaspor, MKE Ankaragücü mesaisine başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 21:37 - Güncelleme:
Antalyaspor, MKE Ankaragücü mesaisine başladı
ABONE OL

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 17 Mayıs Çarşamba günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş maçının ardından üç gün izin kullanan kırmızı-beyazlılar, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde MKE Ankaragücü karşılaşması için bir araya geldi.

Akdeniz ekibi, günün ilk antrenmanını fitness salonunda gerçekleştirdi, ikinci idmanı ise akşam saatlerinde sahada yaptı.

Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Antalyaspor bu sezon çıktığı 31 resmi maçta10 galibiyet, 6 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.