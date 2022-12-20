Antalyaspor, Mnaisa Fk'yı 1-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur karşılaşmasında Nuri Şahin'in yönetimindeki Antalyaspor ile Levent Eriş'in ekibi Manisa FK ile karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 1-0 kazanırken Galibiyet golü 77. dakikada Haji Wright'ın penaltıdan kaydettiği gol ile geldi.

Bu sonuçla beraber Antalyaspor adını son 16 turuna yazdıran taraf olurken, Manisa FK 5.turda turnuvaya veda etmiş oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.

Öte yandan Antalyaspor Süper Lig'de 16 puan ile 12.sırada bulunuyor. Manisa FK ise Spor Toto 1. Lig'de 27 puan ile 8.sırada yer alıyor.