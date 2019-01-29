Antalyaspor, Musa Nizam ile yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor, Musa Nizam'la yollarını ayırdığını duyurdu.
İşte resmi siteden yapılan açıklama:
Profesyonel futbolcularımızdan Musa Nizam ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alt yapımızdan yetişen Musa Nizam'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
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