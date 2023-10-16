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Spor

Antalyaspor, Naldo'nun oğlu Davi'nin vefat ettiğini açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, tecrübeli futbolcusu Naldo'nun oğlu Davi'nin vefat ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

IHA16 Ekim 2023 Pazartesi 12:12 - Güncelleme:
Antalyaspor, Naldo'nun oğlu Davi'nin vefat ettiğini açıkladı
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Antalyaspor, tecrübeli futbolcusu Naldo'nun oğlu Davi'nin vefat ettiğini açıklandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen tecrübeli savunmacı Naldo'nun oğlu Davi'nin vefat ettiği açıklandı. Antalyaspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Seni unutmayacağız Davi. Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira'nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

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