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Spor

Antalyaspor - Napoli maçı 20 TL

Antalyaspor - Napoli hazırlık maçının biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatları 20 lira olarak belirlendi.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 16:24 - Güncelleme:
Antalyaspor - Napoli maçı 20 TL
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2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Fraport TAV Antalyaspor ile İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin Antalya'da oynayacağı hazırlık maçının biletleri satışa sunuldu.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 7 Aralık Çarşamba günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede, kombine kartlar geçerli olmayacak. Biletler, mevcut Passolig kartı üzerinden ya da kağıt bilet satışıyla alınabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 20 lira olarak belirlendi.

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