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Spor

Antalyaspor Napoli'ye 3-2 mağlup oldu

Dünya Kupası arası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, Napoli'ye 3-2 mağlup oldu.

IHA7 Aralık 2022 Çarşamba 23:04 - Güncelleme:
Antalyaspor Napoli'ye 3-2 mağlup oldu
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Antalyaspor, hazırlık maçında sahasında İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile karşılaştı. Müsabaka, İtalyan ekibinin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada, Antalya'da organize edilen Winter Football Series'de, Antalyaspor ile Serie A'da lider konumdaki Napoli karşı karşıya geldi. Napoli, karşılaşmanın ilk yarısını 8. dakikada Raspadori, 15. dakikada da Politano'nun ayağından bulduğu gollerle 2-0 önde kapattı. Müsabakanın ikinci yarısında gol arayışlarını sürdüren Antalyaspor, 55. dakikada Mehmedi'nin golüyle farkı 1'e indirdi. İtalya ekibi, 61. dakikada Raspadori'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarının ortalarına doğru her iki takım da birçok oyuncu değişikliğine gitti. Antalyaspor, 86. dakikada Hakan Özmert'in kullandığı frikikle farkı tekrar 1'e düşürdü.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Napoli'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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