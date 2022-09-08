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Spor

Antalyaspor, Porto'dan Shoya Nakajima'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Porto'da forma giyen Shoya Nakajima'yı kadrosuna kattığını ve 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

8 Eylül 2022 Perşembe 19:31 - Güncelleme:
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Akdeniz ekibi, Porto'dan 28 yaşındaki 10 numara Shoya Nakajima ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Antalyaspor'un açıklaması şu şekilde;

Kulübümüz Japon futbolcu Shoya Nakajima ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.

SHOYA NAKAJİMA KİMDİR?

10 numara pozisyonunda oynayan Shoya Nakajima'nın bonservisi 2019 yılında 25 milyon Euro'ya kadar çıktı. Şu anki piyasa değeri ise 3,5 milyon Euro olan Shoya Nakajima, bugüne kadar forma giydiği 266 lig maçında 42 gol ve 44 asist üretti. Shoya Nakajima, Japonya milli takımında ise 19 maçta 5 gol kaydetti.

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