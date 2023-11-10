Antalyaspor rahat kazandı!

Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, MKE Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Antalyaspor, Eryaman Stadyumu'ndaki maçı 4-0 kazandı.

Karşılaşmada Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Sam Larsson, 29. dakikada Sagiv Jehezkel, 70. dakikada Adam Buksa ve 85. dakikada Britt Assombalonga attı.

Antalyaspor, bu sonucun ardından 18 puana yükseldi. Ankaragücü, 13 puanda kaldı.

Antalyaspor, milli aradan sonra sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ankaragücü, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

Öte yandan Antalyaspor, bu sezon 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile yoluna devam ediyor.