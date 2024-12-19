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Spor

Antalyaspor rakibi Gaziantep FK'ya hazırlanıyor

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Antalyaspor maçın çalışmalarına başladı.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 21:53 - Güncelleme:
Antalyaspor rakibi Gaziantep FK'ya hazırlanıyor
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Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda dün Muşspor ile deplasmanda karşılaşan kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Gaziantep FK karşılaşması için toplandı.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi.

Antalyaspor, 22 Aralık Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

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