Antalyaspor, Sivasspor'u tek golle geçti

6 Mart 2022 Pazar 21:13 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 21:13

Süper Lig'in 28'inci haftasında Antalyaspor evinde Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-0'lık skorla ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada sol kanattan gelişen DemirGrup Sivasspor atağında Max Gradel'in sağ ayağıyla sert şutunu kaleci Boffin kurtardı.

23'üncü dakikada Antalyaspor'da Floranus'un sağ kanattan altı pas içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Doğukan Sinik'in kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal rahatlıkla kontrol etti.

45'inci dakikada Doğukan Sinik'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fernando Martins mükemmel bir frikik golüne imza attı: 1-0

59'uncu dakikada Kerem'in kornerden altı pas içerisine yaptığı ortaya Goutas'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

72'nci dakikada Gradel'in verdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Pedro Henrique'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.

76'ncı dakika da kaleyi cepheden gören noktadan serbest vuruş kazanan Antalyaspor'da topun başına geçen Fernando Martins'in vuruşunu kaleci Ali Şaşal iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

89'uncu dakika da sol kanattan topla ceza alanı içerisine giren Gradel, iki Antalyasporluyu oyundan düşürdükten sonra yaptığı vuruşta top kaleci Boffin'in kucağına gitti.

Mücadele Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Erdem Ayık, Ömer Tevfik Özkoç

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin-, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Hakan Özmert (Dk.63 Poli), Fernando, Ndao (Dk.81 Kudryashov), Admir Mehmedi (Dk. 35 Fredy), Doğukan (Dk.64 Gökdeniz Bayrakdar), Luiz Adriano (Dk.81 Haji Wright).

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal-, Ahmet Oğuz (Dk.72 Erdoğan Yeşilyurt), Goutas, Caner, Uğur Çiftçi (Dk.63 Ziya Erdal), Hakan Arslan, Cofie (Dk.63 Jorge Felix), Kerem Kesgin, Pedro Henrique (Dk.72 Kayode), Gradel, Yatabare (Dk.81 Konate).

GOL: Dk.45 Fernando Martins (Fraport TAV Antalyaspor)