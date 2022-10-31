Antalyaspor, Sivas'ta 2 golle kazandı

Spor Toto Süper Lig 12. hafta maçında Antalyaspor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Antalyaspor 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Erdoğan Yeşilyurt(K.K) ve 25. dakikada Haji Wright kaydetti.

Antalyaspor ligde üst üste 2. galibiyetini alırken, geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a mağlup olan Sivasspor da üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 13'e çıkardı ve haftayı 12. sırada tamamladı. Sivasspor ise 10 puanla 15. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sivasspor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada ceza yayının gerisinde kazanılan serbest vuruşu Larsson kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural son anda sağına uzanarak kornere çeldi.

12. dakikada Dia Saba'nın pasıyla ceza alanı içi sağ çaprazda hareketlenen N'Jie, altıpasta müsait durumdaki Yatabare'yi görmek istedi ancak top biraz uzun düşünce kalecide kaldı.

18. dakikada konuk ekip öne geçti. Larsson'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Güray Vural'ın şutunda meşin yuvarlak rakip savunmada Erdoğan Yeşilyurt'a çarparak filelere gitti: 0-1.

25. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Larsson'un pasıyla ceza yayı yakınında savunmanın arkasına sarkan Wright, keleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi: 0-2.

31. dakikada Antalyaspor Wright ile yine tehlikeli geldi. Fernando'nun uzun oynadığı topla sağ çaprazda savunmanın arkasına sarkan Wright'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşma öncesi Sivas 4 Eylül Stadı'nın zeminine çıkan hakemler ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan pankart taşıdı.

Seremonide spor basınının 97 yaşında vefat eden duayenlerinden Halit Kıvanç anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...