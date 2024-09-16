Antalyaspor son nefeste kazandı

Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Corendon Airlines Park'ta oynanan maçı Antalyaspor 2-1 kazandı.

Antalyaspor 50. dakikada Sam Larsson ile 1-0 öne geçti. Adana Demirspor'da Salih Kavrazlı, 85. dakikada frikikten kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi. Antalyaspor 90+8. dakikada Samudio ile bir kez daha öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Adana Demirspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Akdeniz ekibinin Beşiktaş'tan kiraladığı Emrecan Uzunhan, Adana Demirspor maçında bileğinden sakatlandı. Yayıncı kuruluş tarafından 23 yaşındaki oyuncunun tedavi için hastaneye götürüldüğü belirtildi.

MAÇIN YAN HAKEMİ DE DEVAM EDEMEDİ

Antalyaspor - Adana Demirspor maçının yan hakemi Volkan Narinç, sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi. Narinç'in yerine 4. hakem Mehmet Ali Özer geçti.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 7'ye çıkardı. Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Ali Yavuz Kol'un pasıyl ceza sahasında topla buluşan Maestro'nun şutunda, kaleci Kenan Piric meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada sağ kanattan korner atışını kullanan Kaluzinski'nin ortasına iyi yükselen Samudio'nun kafayla vuruşunda kaleci Vedat Karakuş'un parmak ucuyla dokunduğu meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarıya gitti.

23. dakikada Erdal Rakip'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Vedat topu kornere çeldi.

Öte yandan bugün vefat eden Antalyaspor'un ilk kadrosunda yer alan Yarkın Böke karşılaşma öncesi anıldı. Stattaki dijital panolara Böke'nin fotoğrafı ile "Seni unutmayacağız Yarkın Böke" yazısı yansıtıldı.

49. dakikada sağ kanattan Maestro'nun ceza alanı içerisine verdiği pasa hareketlenen Ali Yavuz'un şutunda top direğe çarparak auta gitti.

50. dakikada Sam Larsson'un ceza alanı yayı dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

62. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza alanı dışında buluşan Bünyamin'in vuruşu kaleci Kenan Piric'in kucağında kaldı.

65. dakikada sol kanattan Bünyamin Balat'ın penaltı noktası üzerinde çıkardığı topa vuran Yusuf Barasi'nin şutu az farkla auta gitti.

84. dakikada Adana Demirspor'un ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşta topun başına Salih Kavrazlı geçti. Bu oyuncunun barajın üstünden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90+8. dakikada Mert Yılmaz'ın sağ kanattan ortasına yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Hakemler: Yasin Kol, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta

Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Thalisson, Emrecan Uzunhan (Erdoğan Yeşilyurt dk. 11), Kaluzinski (Soner Dikmen dk. 66), Erdal Rakip (Burak İğrenç dk. 77), Townsend (Gaich dk. 66), Larsson (Safuri dk. 66), Djenepo, Samudio

Yedekler: Abdullah, Bahadır Öztürk, Gerxhaliu, Emre Uzun, Van De Streek

Teknik Direktör: Alex de Souza

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Manev, Semih Güler, Gravillon, Abdulsamet Burak, Maestro, Yusuf Sarı (Fougeu dk. 90) Alioui (Salih Kavrazlı dk. 65), Bünyamin Balat (Aksel Aktaş dk. 90), Ali Yavuz Kol (Ozan dk. 77), Yusuf Barasi (Tayfun Aydoğan dk. 65)

Yedekler: Deniz, İzzet Çelik, Burhan Ersoy, Shehu, Kair

Teknik Direktör: Michael Valkanis

Goller: Larsson (dk. 50), Samudio (90+8) (Antalyaspor), Salih Kavrazlı (dk. 84) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Kaluzinski (Antalyaspor), Manev, Aksel Aktaş (Adana Demirspor)