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Spor

Antalyaspor Süper Lig hazırlıklarını Erzurum'daki kampta tamamladı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum'daki ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

AA6 Ağustos 2021 Cuma 20:47 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 20:47
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kampını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiren ve Afyonkarahisar'da da 4 günlük ara kamp dönemi yapan kırmızı-beyazlı ekip, 27 Temmuz'da ikinci etap hazırlıkları için yeniden Erzurum'a geldi.

Antalyaspor, Erzurum kampında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ağırlıklı olarak taktik ve fiziksel çalışmalar yaptı.

Tesislerdeki 11 günlük kamp döneminde Altay, İttifak Holding Konyaspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'un ardından bugün de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la hazırlık maçı yapan Fraport TAV Antalyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

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