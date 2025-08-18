Antalyaspor, Süper Lig'de 1200 gole ulaştı

Süper Lig'de 30'uncu sezonunu geçiren kırmızı-beyazlılar, 2. haftada dün Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta 1200. kez gol sevinci yaşadı.



Kırmızı-beyazlıların galibiyetinde önemli katkısı olan yeni transferlerden 30 yaşındaki Belçikalı hücum oyuncusu Nikola Storm, Antalyaspor'un Süper Lig'deki 1200. golüne imza atan oyuncu oldu.



Hesap.com Antalyaspor'un ilk hafta Kasımpaşa karşısında 2-1 kazandığı maçta da takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Storm, kısa sürede sergilediği performansla takdir kazandı.

İLK GOL SEVİNCİ FENERBAHÇE KARŞISINDA

Ligde ilk kez 1982-83 sezonunda yer alan Akdeniz ekibi, söz konusu sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile 29 Ağustos 1982'de deplasmanda karşılaştı. 1-1 sona eren mücadelede kırmızı-beyazlı takıma beraberliği getiren golü Metin Şahin kaydetti.

EN GOLLÜ SEZONU 2021-2022

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de bir sezonda en çok gole 2021-22 sezonunda rakip kaleleri 54 kez havalandırarak ulaştı.

En az fileleri sarstığı sezon ise 1982-83'de gerçekleşen Antalyaspor'un, Süper Lig'deki gollerinin sezon dağılımı şöyle:

Sezon Gol 1982-1983 27 1983-1984 34 1984-1985 33 1986-1987 37 1994-1995 39 1995-1996 45 1996-1997 38 1997-1998 51 1998-1999 46 1999-2000 42 2000-2001 45 2001-2002 46 2006-2007 32 2008-2009 34 2009-2010 49 2010-2011 41 2011-2012 32 2012-2013 50 2013-2014 34 2015-2016 53 2016-2017 47 2017-2018 40 2018-2019 39 2019-2020 41 2020-2021 41 2021-2022 54 2022-2023 46 2023-2024 44 2024-2025 37 2025-2026 (2 haftada) 3

EN GOLCÜ ETO'O

Kırmızı-beyazlı takımın Süper Lig tarihindeki en golcü ismi ise 44 golle Kamerunlu Samuel Eto'o.

Antalyaspor formasıyla 2015-16, 2016-17, 2017-18 sezonlarında 76 Süper Lig maçına çıkan Eto'o'yu, kulübün en çok gol atan futbolcuları sıralamasında, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Melih Gökçek adını alan Brezilya asıllı Tita 37 ve Necati Ateş 30 golle takip etti.