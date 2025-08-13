Antalyaspor, Süper Lig'de 9 sezon sonra ilkin peşinde

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ligin ilk haftası konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, 4 sezon sonra lige galibiyetle başladı.
Antalyaspor, en son 2020-21 sezonunda ilk hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni iç sahada 2-0 yenmişti.
Ligin ikinci haftasında Gençlerbirliği ile 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Hesap.com Antalyaspor, bu mücadeleden de galip ayrılması durumunda 9 sezon sonra ligin ilk iki haftasındaki en iyi performansına ulaşacak.
Kırmızı-beyazlılar, en son 2015-16 sezonunda ilk hafta deplasmanda Başakşehir'i 3-2, ikinci hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmişti.
SON 10 SEZONDA İLK İKİ HAFTA SONUÇLARI
Antalyaspor'un Süper Lig'de geride kalan son 10 sezonda ilk iki hafta maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Hafta
|Skor
|2015-2016
|Başakşehir-Antalyaspor
|1. hafta
|2-3
|2015-2016
|Antalyaspor-Gençlerbirliği
|2. hafta
|3-1
|2016-2017
|Antalyaspor-Osmanlıspor
|1. hafta
|0-0
|2016-2017
|Alanyaspor-Antalyaspor
|2. hafta
|2-1
|2017-2018
|Beşiktaş-Antalyaspor
|1. hafta
|2-0
|2017-2018
|Antalyaspor-Akhisarspor
|2. hafta
|2-2
|2018-2019
|Kayserispor-Antalyaspor
|1. hafta
|2-0
|2018-2019
|Antalyaspor-Konyaspor
|2. hafta
|3-3
|2019-2020
|Göztepe-Antalyaspor
|1. hafta
|0-1
|2019-2020
|Antalyaspor-Denizlispor
|2. hafta
|0-2
|2020-2021
|Antalyaspor-Gençlerbirliği
|1. hafta
|2-0
|2020-2021
|Beşiktaş-Antalyaspor
|2. hafta
|1-1
|2021-2022
|Antalyaspor-Göztepe
|1. hafta
|1-1
|2021-2022
|Fenerbahçe-Antalyaspor
|2. hafta
|2-0
|2022-2023
|Antalyaspor-Galatasaray
|1. hafta
|0-1
|2022-2023
|Ümraniyespor-Antalyaspor
|2. hafta
|0-1
|2023-2024
|Trabzonspor-Antalyaspor
|1. hafta
|1-0
|2023-2024
|Antalyaspor-Konyaspor
|2. hafta
|1-1
|2024-2025
|Antalyaspor-Göztepe
|1. hafta
|0-0
|2024-2025
|Beşiktaş-Antalyaspor
|2. hafta
|4-2