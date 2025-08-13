İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7411
  • EURO
    47,8297
  • ALTIN
    4408.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor, Süper Lig'de 9 sezon sonra ilkin peşinde
Spor

Antalyaspor, Süper Lig'de 9 sezon sonra ilkin peşinde

Süper Lig'e 4 sezon sonra galibiyetle başlayan Antalyaspor, Gençlerbirliği maçını da kazanıp 9 sezon sonra 2'de 2 yaparak başlamayı hedefliyor.

AA13 Ağustos 2025 Çarşamba 11:24 - Güncelleme:
Antalyaspor, Süper Lig'de 9 sezon sonra ilkin peşinde
ABONE OL

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ligin ilk haftası konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, 4 sezon sonra lige galibiyetle başladı.

Antalyaspor, en son 2020-21 sezonunda ilk hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni iç sahada 2-0 yenmişti.

Ligin ikinci haftasında Gençlerbirliği ile 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Hesap.com Antalyaspor, bu mücadeleden de galip ayrılması durumunda 9 sezon sonra ligin ilk iki haftasındaki en iyi performansına ulaşacak.

Kırmızı-beyazlılar, en son 2015-16 sezonunda ilk hafta deplasmanda Başakşehir'i 3-2, ikinci hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmişti.

SON 10 SEZONDA İLK İKİ HAFTA SONUÇLARI

Antalyaspor'un Süper Lig'de geride kalan son 10 sezonda ilk iki hafta maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçHaftaSkor
2015-2016Başakşehir-Antalyaspor1. hafta2-3
2015-2016Antalyaspor-Gençlerbirliği2. hafta3-1
2016-2017Antalyaspor-Osmanlıspor1. hafta0-0
2016-2017Alanyaspor-Antalyaspor2. hafta2-1
2017-2018Beşiktaş-Antalyaspor1. hafta2-0
2017-2018Antalyaspor-Akhisarspor2. hafta2-2
2018-2019Kayserispor-Antalyaspor1. hafta2-0
2018-2019Antalyaspor-Konyaspor2. hafta3-3
2019-2020Göztepe-Antalyaspor1. hafta0-1
2019-2020Antalyaspor-Denizlispor2. hafta0-2
2020-2021Antalyaspor-Gençlerbirliği1. hafta2-0
2020-2021Beşiktaş-Antalyaspor2. hafta1-1
2021-2022Antalyaspor-Göztepe1. hafta1-1
2021-2022Fenerbahçe-Antalyaspor2. hafta2-0
2022-2023Antalyaspor-Galatasaray1. hafta0-1
2022-2023Ümraniyespor-Antalyaspor2. hafta0-1
2023-2024Trabzonspor-Antalyaspor1. hafta1-0
2023-2024Antalyaspor-Konyaspor2. hafta1-1
2024-2025Antalyaspor-Göztepe1. hafta0-0
2024-2025Beşiktaş-Antalyaspor2. hafta4-2

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.