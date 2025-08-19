Antalyaspor, Süper Lig'de ilkin peşinde

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, 4 sezon sonra lige galibiyetle başladı. İkinci hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan kırmızı-beyazlılar, bu mücadeleden de 1-0 galip ayrılarak 9 sezon sonra en iyi ilk iki hafta performansına ulaştı.

Sezonun üçüncü haftası 24 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak kırmızı-beyazlılar, Trabzon deplasmanından da üç puanla dönmesi durumunda 30 sezonluk Süper Lig geçmişindeki en iyi sezon başlangıcına imza atacak.

Antalyaspor, daha önce galibiyetle başladığı 2020-21 sezonunda Gençlerbirliği'ni iç sahada 2-0 yenmiş, üst üste kazandığı 2015-16 sezonunda ise ilk hafta deplasmanda Başakşehir'i 3-2, ikinci hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmişti.



29 SEZONDAKİ İLK ÜÇ HAFTA SONUÇLARI

Antalyaspor'un, Süper Lig'de geride bıraktığı 29 sezonda ilk üç hafta maçlarında topladığı puan durumu şöyle:

Sezon Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan 1982-1983 0 2 1 2 1983-1984 0 2 1 2 1984-1985 0 1 2 1 1986-1987 1 0 2 2 1994-1995 0 0 3 0 1995-1996 1 1 1 4 1996-1997 1 1 1 4 1997-1998 1 2 0 5 1998-1999 0 2 1 2 1999-2000 1 0 2 3 2000-2001 1 1 1 4 2001-2002 0 1 2 1 2006-2007 0 3 0 3 2008-2009 0 1 2 1 2009-2010 2 0 1 6 2010-2011 0 2 1 2 2011-2012 2 0 1 6 2012-2013 2 0 1 6 2013-2014 0 2 1 2 2015-2016 2 0 1 6 2016-2017 0 1 2 1 2017-2018 0 2 1 2 2018-2019 1 1 1 4 2019-2020 1 1 1 4 2020-2021 2 1 0 7 2021-2022 1 1 1 4 2022-2023 2 0 1 6 2023-2024 0 2 1 2 2024-2025 1 1 1 4

Not: Süper Lig'de 1987-1988 sezonu itibarıyla 3 puanlı sisteme geçilmiştir.