Antalyaspor, Süper Lig'de ilkin peşinde

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, 4 sezon sonra lige galibiyetle başladı. İkinci hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan kırmızı-beyazlılar, bu mücadeleden de 1-0 galip ayrılarak 9 sezon sonra en iyi ilk iki hafta performansına ulaştı.
Sezonun üçüncü haftası 24 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak kırmızı-beyazlılar, Trabzon deplasmanından da üç puanla dönmesi durumunda 30 sezonluk Süper Lig geçmişindeki en iyi sezon başlangıcına imza atacak.
Antalyaspor, daha önce galibiyetle başladığı 2020-21 sezonunda Gençlerbirliği'ni iç sahada 2-0 yenmiş, üst üste kazandığı 2015-16 sezonunda ise ilk hafta deplasmanda Başakşehir'i 3-2, ikinci hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmişti.
29 SEZONDAKİ İLK ÜÇ HAFTA SONUÇLARI
Antalyaspor'un, Süper Lig'de geride bıraktığı 29 sezonda ilk üç hafta maçlarında topladığı puan durumu şöyle:
|Sezon
|Galibiyet
|Beraberlik
|Mağlubiyet
|Puan
|1982-1983
|0
|2
|1
|2
|1983-1984
|0
|2
|1
|2
|1984-1985
|0
|1
|2
|1
|1986-1987
|1
|0
|2
|2
|1994-1995
|0
|0
|3
|0
|1995-1996
|1
|1
|1
|4
|1996-1997
|1
|1
|1
|4
|1997-1998
|1
|2
|0
|5
|1998-1999
|0
|2
|1
|2
|1999-2000
|1
|0
|2
|3
|2000-2001
|1
|1
|1
|4
|2001-2002
|0
|1
|2
|1
|2006-2007
|0
|3
|0
|3
|2008-2009
|0
|1
|2
|1
|2009-2010
|2
|0
|1
|6
|2010-2011
|0
|2
|1
|2
|2011-2012
|2
|0
|1
|6
|2012-2013
|2
|0
|1
|6
|2013-2014
|0
|2
|1
|2
|2015-2016
|2
|0
|1
|6
|2016-2017
|0
|1
|2
|1
|2017-2018
|0
|2
|1
|2
|2018-2019
|1
|1
|1
|4
|2019-2020
|1
|1
|1
|4
|2020-2021
|2
|1
|0
|7
|2021-2022
|1
|1
|1
|4
|2022-2023
|2
|0
|1
|6
|2023-2024
|0
|2
|1
|2
|2024-2025
|1
|1
|1
|4
Not: Süper Lig'de 1987-1988 sezonu itibarıyla 3 puanlı sisteme geçilmiştir.