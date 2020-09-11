Antalyaspor taktik çalıştı

IHA 11 Eylül 2020 Cuma 12:50 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 12:50

Süper Lig’in ilk haftasına Gençlerbirliği’ni ağırlayacak olan Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti. Sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen kırmızı-beyazlılar, Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde ağırlıklı olarak taktik çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda Tuna, öğrencilerine Gençlerbirliği karşısındaki taktik varyasyonları çalıştı.

Kırmızı-beyazlıların antrenmanını Başkan Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Tamer Tuna ve futbolcularla sohbet eden Öztürk, antrenman sonunda tatlı ikramında bulundu.

Antrenman öncesi Kaleci Antrenörü Özden Öngün’ün doğum günü kutlandı. Tamer Tuna ve futbolcular Öngün’ü tebrik ederek, pasta ikram etti.

Pazar günü Antalya Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol, Mehmet Metin, Samet Çiçek hakem üçlüsü yönetecek.