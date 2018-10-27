Antalyaspor taraftarı Burak Yılmaz'a öfke kustu
Süper Lig'de oynanan Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesinin son dakikalarında bir pozisyon sonrası penaltı bekleyen Burak Yılmaz'a, Antalyaspor tribünlerinden 'Hain Burak' tezahüratı yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında Burak Yılmaz'la Salih Dursun arasında yaşanan bir pozisyon sonrası, Burak penaltı bekledi.
VAR'da incelenen pozisyon sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu devam kararı verirken, deneyimli futbolcu karara şiddetli bir itirazda bulundu. Bunun sonrasında Antalyaspor taraftarları, kulüplerinde yetişen ve 4 yıl Antalyaspor forması giyen Burak Yılmaz için kısa bir süre 'Hain Burak' tezahüratı yaptı.
Öte yandan Trabzonspor'un tek golünü kaydeden 33 yaşındaki futbolcu, 28. dakikada eski takımına karşı attığı gol sonrası sevinmedi.
(Fanatik)
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