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Antalyaspor, Tarık Çamdal'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı

Antalyaspor, Tarık Çamdal’ın sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

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Antalyaspor, devre arasında yarım sezon anlaşma yaptığı Tarık Çamdal ile 1 yıllık sözleşme uzattı.

Kırmızı beyazlılarda kiralık forma giyen Mevlüt Erdinç ile Amilton'un transferi için kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sözleşmesi sona eren futbolcularla görüşme yapan kırmızı beyazlılar, devre arasında transfer ettiği Tarık Çamdal ile sözleşme uzattı. Ocak ayında kırmızı beyazlı takıma 6 aylığına transfer olan Tarık Çamdal'ın, uzun süren sakatlık dönemi sonrası ligin son haftalarında Antalyaspor formasıyla 2 maçta 108 dakika sahada kaldı. Antalyaspor yönetimi Tarık Çamdal ile görüşmeleri sonrasında sözleşmesini 1 yıl daha uzatmaya karar verdi.

CHICO'NUN SÖZLEŞMESİ UZADI

Kırmızı beyazlılarda sözleşme süresi 31 Mayıs'ta sona erecek Chico, bu sezon 20 maçta forma giyerek sözleşmesindeki madde gereği 1 yıl daha Antalyaspor'da kalacak.

MEVLÜT VE AMİLTON GÖRÜŞMELERİ

Antalyaspor yönetimi bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Mevlüt Erdinç'in takımda kalması için kulübü Medipol Başakşehir ile görüşmelere devam ediyor. Antalyaspor yönetimi takımda kiralık olarak forma giyen Mevlüt Erdinç'in satın alma opsiyonunu kullanarak anlaşma imzalamayı planlıyor.

Yönetime takımda kalmak istediğini belirten Amilton'un da maliyetiyle ilgili kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Antalyaspor yönetiminin Yekta ve Salih ile görüşmeleri de devam ediyor.

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