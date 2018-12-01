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Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Hak ettiğimiz bir üç puan aldık

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi 1-0 yenen Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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Antalya Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bülent Korkmaz, Göztepe maçını kazanmayı hak ettiklerini, müsabakada ilk ve ikinci yarı farklı oyun sergilediklerini kaydetti.
 
Korkmaz, ikinci devre daha iyi savunma yaptıklarına dikkati çekerek, "Savunmayı iyi yaptığımız için kazandık. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Sonuna kadar takımlarını desteklediler ve böylece takımın direnci arttı. Hak ettiğimiz bir üç puan aldık." diye konuştu.

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