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Spor

Antalyaspor, Twente'yi 3-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında Hollanda ekibi Twente'yi 3-1 mağlup etti.

IHA22 Temmuz 2022 Cuma 19:54 - Güncelleme:
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Hazırlıklarını Almanya'da sürdüren FT Antalyaspor, antrenman maçında Twente'yi 3-1 yendi.

İkinci etap kamp çalışmalarını , Almanya'da devam eden Antalyaspor, Hollanda 1. Lig ekiplerinden FC Twente ile antrenman maçı yaptı. Kırmızı-beyazlılar 30'ar dakikadan 2 devre halinde oynanan maçı 3-1 kazandı. Hollanda'nın Hengelo kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı. Antalyaspor ikinci yarıda Haji Wright, Sam Larsson ve Gökdeniz Bayrakdar'ın golleri ile sonuca gitti ve mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, maçın ikinci yarısında kamp kadrosunda bulunan genç futbolculardan Ege Bilsel, Mevlut Emir Gürlek ve Alperen Yılmaz'a da şans kırmızı beyazlı ekip yarın Bochum ile de bir hazırlık maçı yapacak.

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