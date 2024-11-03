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Spor

Antalyaspor yarın Samsunspor deplasmanına konuk olacak

Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor yarın deplasmanda Karadeniz ekibi Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.

AA3 Kasım 2024 Pazar 09:57 - Güncelleme:
Antalyaspor yarın Samsunspor deplasmanına konuk olacak
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Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sezonun ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 11 puanla 13. basamakta bulunuyor. Samsunspor ise topladığı 22 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Antalyaspor'da sarı kart cezalısı Thalisson Kelven ile sakatlıkları bulunan Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz ve Bahadır Öztürk maçta forma giyemeyecek.

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