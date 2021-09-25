Antalyaspor - Yeni Malatyaspor CANLI

25 Eylül 2021 Cumartesi 16:00 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 16:00

Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Antalya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçını Mert Güzenge yönetiyor.

Güzenge'nin yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mehmet Emin Tuğral yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Davut Dakul Çelik.

Müsabakanın VAR koltuğunda Emre Malok otururken, AVAR'da ise Bülent Birincioğlu bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor.

ANTALYASPOR: 0 - YENİ MALATYASPOR: 0

İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin, Floranus, Naldo, Nuri, Wright, Güray, Mukairu, Poli, Fredy, Gökdeniz, Veysel.

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Mustafa, Ndong, Aabid, Chouiar, Haddadi, Tetteh, Adem