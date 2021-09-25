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Spor

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor CANLI

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçının canlı olarak Star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

25 Eylül 2021 Cumartesi 16:00 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 16:00
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Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Antalya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçını Mert Güzenge yönetiyor.

Güzenge'nin yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mehmet Emin Tuğral yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Davut Dakul Çelik.

Müsabakanın VAR koltuğunda Emre Malok otururken, AVAR'da ise Bülent Birincioğlu bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor.

ANTALYASPOR: 0 - YENİ MALATYASPOR: 0

İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin, Floranus, Naldo, Nuri, Wright, Güray, Mukairu, Poli, Fredy, Gökdeniz, Veysel.

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Mustafa, Ndong, Aabid, Chouiar, Haddadi, Tetteh, Adem

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