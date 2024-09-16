Antalyaspor yeni transferleri için imza töreni düzenledi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Demir, her iki transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.

2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin son gününde iki futbolcuyu renklerine bağlayarak transferi sonlandırdıklarını belirten Demir, "Hem orta saha oyuncusu Petrusenko'ya hem de sol bek Abdurrahim'e başarılar diliyorum. İki futbolcumuzun da kulübümüz için gerekli mücadeleyi vereceklerinden şüphemiz yok." dedi.

Oleksandr Petrusenko, Antalyaspor kadrosuna katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Antalya'ya daha önce birkaç kez geldiğini aktaran Petrusenko, şunları kaydetti:

"Formayı giyip sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Elbette Antalyaspor'u tanıyorum. Büyük bir kulüp olduğunun farkındayım. Sadece yeni değil, 10 yıl öncesinden bile Antalyaspor'u tanıyor ve hem taraftar coşkusunu hem kulüp kültürünü biliyorum. Süper Lig zorlu bir lig. İnanılmaz heyecanlı, gittikçe gelişen bir lig. Bu ligde yer almak benim gelişimim için de önemli. Antalyaspor'a transferimi kendim için de büyük bir adım olarak görüyorum."

Abdurrahim Dursun da Antalyaspor'a transferinin hem takım arkadaşlarına hem de kendisine çok şey katacağına inandığını söyledi.

Antalyaspor'u en iyi şekilde temsil edeceğini ifade eden Abdurrahim Dursun, taraftarla buluşmak için sabırsızlandığını ifade etti.

Antalyaspor'un daha büyük hedefler için mücadele etmesi gerektiğini anlatan Abdurrahim Dursun, "Antalyaspor büyük bir camia. Daha önce Trabzonspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü gibi büyük camialarda oynadım. Antalyaspor da hak ettiği yerde olmalı. Büyük hedefler koyup bu doğrultuda çalışmamız gerekiyor. Antalya dünya genelinde bilinen bir şehir. Antalyaspor'u neden Avrupa'ya taşımayalım?" değerlendirmesinde bulundu.