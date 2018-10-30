Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etti
Ziraat Türkiye Kupası 4. turu eleme maçında Antalyaspor, 3. Lig 1. Grup ekibi Yomraspor karşısında 120+2'de attığı golle karşılaşmayı penaltılara götürdü ve penaltı atışları sonucunda adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz! Ziraat Türkiye Kupası 4. turu eleme maçında Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor ile TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Yomraspor, Antalya Stadı'nda karşılaştı. Penaltılara giden maçı Antalyaspor kazandı ve tur atlayan takım oldu.
Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 biterken Yomraspor, 101. dakikada Ali Basa'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın son saniyelerinde Antalyaspor penaltı kazandı. 120+2. dakikada topun başına geçen Barrada, penaltıdan skoru 1-1 yaptı ve 120 dakika 1-1 sona erdi.
PENALTILARDA GOL ATAMADI
Penaltılara giden maçta Yomraspor, 3 penaltıdan da yararlanamazken Antalyaspor 3'te 3 yapıp kazanan takım oldu.
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