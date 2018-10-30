Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etti Ziraat Türkiye Kupası 4. turu eleme maçında Antalyaspor, 3. Lig 1. Grup ekibi Yomraspor karşısında 120+2'de attığı golle karşılaşmayı penaltılara götürdü ve penaltı atışları sonucunda adını bir üst tura yazdırdı.