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Spor

Antalyaspor, zorlu Fenerbahçe deplasmanında

Süper Lig'in 26. haftasında Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 10:39 - Güncelleme:
Antalyaspor, zorlu Fenerbahçe deplasmanında
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Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp, uçakla İstanbul'a gidecek.

Fenerbahçe maçında sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Bahadır Öztürk ile sarı kart cezalısı Jakub Kaluzinski forma giyemeyecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibi, haftaya 30 puanla 12. sırada giriyor.

BELÖZOĞLU KULÜBEDE OLACAK

Ligin 24. haftasında Adana Demirspor maçında kırmızı kart görüp 1 maç ceza alan ve geçen haftaki Kasımpaşa karşılaşmasında cezasını tamamlayan Belözoğlu, Fenerbahçe müsabakasında takımın başında yer alacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

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