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Spor

Antalyaspor'a Brezilyalı kaleci

Fraport TAV Antalyaspor, kaleci Helton Brant Aleixo Leite ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA21 Ocak 2023 Cumartesi 12:23 - Güncelleme:
Antalyaspor'a Brezilyalı kaleci
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Brezilyalı futbolcunun imza törenine FTA Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Levent Ördek katıldı. Ördek, imza töreninde yaptığı konuşmada, kış transfer sezonunda Doğukan Sinik ve Erdal Rakip'in ardından üçüncü imzayı Helton Leite'ye attırdıklarını hatırlatarak, "Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'nın değerli bir oyuncusunu kadromuza dahil ederek takımımızı güçlendirdik. Helton, 1.5 yıl bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ANTALYA'YI VE TAKIMI TANIYORUM

Helton Leite ise Antalyaspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ligin geri kalan kısmında takımıma faydalı olabilmek için elimden geleni yapacağım. Bir an evvel sahaya çıkmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Şehir olarak zaten Antalya'yı biliyordum. Türkiye'de oynayan arkadaşlarım da var. Dolayısıyla hem şehir hem de takım hakkında yeteri kadar bilgi sahibiyim. Buraya gerçekten başarılı olmak için geldim, umarım öyle olur" diye konuştu. Resmi imzaların atılmasının ardından Levent Ördek'in, bu sezon 90 numaralı formayı giyecek olan Helton Leite ile poz vermesiyle imza töreni sona erdi.

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