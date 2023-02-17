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Spor

Antalyaspor'a Brundili orta saha oyuncusu

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Messager FC'den 20 yaşındaki Yannick Nkurunziza'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

17 Şubat 2023 Cuma 19:13 - Güncelleme:
Antalyaspor'a Brundili orta saha oyuncusu
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Süper Lig ekibi Antalyaspor, Yannick Nkurunziza ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 20 yaşındaki Brundili futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Burundi milli takımının 2002 doğumlu futbolcusu Yannick Nkurunziza ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

YANNİCK NKURUNZİZA'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine 2013'te Messager FC'de başlayan Yannick Nkurunziza, Burundi Milli Takım formasıyla da 4 resmi maça çıktı ve toplam 329 dakika süre aldı.

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