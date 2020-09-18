Antalyaspor'a koronavirüs engeli

18 Eylül 2020 Cuma 18:39 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 18:39

Antalyaspor kafilesi bir çok futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yarın oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitmedi. Kırmızı beyazlılar, öğleden sonra yapılan ikinci testin sonucunu bekliyor.

Fraport TAV Antalyaspor, yarın oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitme hazırlığı yaparken koronavirüs şoku yaşadı. Kırmızı beyazlı takım sabah antrenmanın ardından yolculuk için hazırlandığı süreçte dün yapılan test sonuçları geldi. Takımda bir çok oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kırmızı beyazlıların uçakla saat 15.00'da İstanbul'a yapacağı yolculuk iptal edildi. Tesislerde yeniden test olan futbolcular ve teknik heyet sonuçları bekliyor.

TESTLER HATALI OLABİLİR

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bugünün ikinci testi yapılan kırmızı beyazlı kafile, sonuçları beklemeye başladı. Tedbir amacıyla tesislere giriş ve çıkışlar yasaklandı. Futbolcular, teknik heyet ve idari kadronun ardından tesislerde görevli personele de koronavirüs testi yapılacağı öğrenildi.

MAÇIN ERTELENME DURUMU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) talimatlarında, "Takımların A Takım listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir" ifadesi yer alıyor.