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Antalyaspor-Beşiktaş CANLI ANLATIM

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

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İLK 11’LER:

ANTALYASPOR: Ferhat, Diego, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Chico, Nazım, Aatif

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Ljajic, Umut

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