Antalyaspor-Beşiktaş CANLI ANLATIM
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
İLK 11’LER:
ANTALYASPOR: Ferhat, Diego, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Chico, Nazım, Aatif
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Ljajic, Umut
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