Antalyaspor-Beşiktaş CANLI ANLATIM Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.