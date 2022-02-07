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Spor

Antalyaspor'da 3 puan hasreti 8 maça çıktı

FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'tan aldığı 1 puana sevinirken 3 puan hasretini 8 maça çıkardı.

IHA7 Şubat 2022 Pazartesi 10:11 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 10:11
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında FT Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Puanını 25'e yükselten kırmızı-beyazlılar 17. sırada kaldı ve düşme hattından kurtulamadı. Öte yandan güney ekibinin ligde galibiyet hasreti ise 8 maça çıktı. Antalyaspor en son 16. haftada sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmişti. Ardından oynadığı 8 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar 4 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Konyaspor'a 1-0, Galatasaray'a 2-0, Göztepe'ye 4-0, Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybeden Akrepler, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile 1-1, Gaziantep FK ve Beşiktaş ile de 0-0 berabere kaldı.

Antalyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında 13 Şubat Cumartesi günü karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başlayacak.

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